На кордоні не спостерігається збільшення військ РФ - Залужний

Командування ЗСУ постійно фіксує переміщення російських військ уздовж кордону, але підтверджень, що їх кількість продовжує збільшуватися, немає.﻿ Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у програмі «Свобода слова» на ICTV, повідомляє Укрiнформ.

«Ми побачили максимальну кількість, яка є і яка знаходиться постійно в русі, вони змінюють місця дислокації, переміщуються. Це здійснюється від тимчасово окупованої території АР Крим і аж до Республіки Білорусь. Так, ми фіксуємо їх переміщення. Сказати, що просто зараз відбулось кардинальне їх збільшення, я не можу» , - зазначив Залужний.

За його словами, відстежується певна кількість техніки та особового складу, «тих, хто постійно знаходиться в русі, зупиняється, виконує завдання і переміщується в інші місця». Загалом, як наголосив головнокомандувач ЗСУ, «повністю всі переміщення нами відслідковуються».

Відповідаючи на запитання щодо чисельності російськ﻿﻿их військ на кордоні з Україною, головнокомандувач повідомив, що «їх трохи більше ніж 120 тисяч, які об’єднані у 85-87 батальйонно-тактичних груп. Ще 20 БТГ спостерігаємо, які знаходяться постійно в русі».