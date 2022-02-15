У ФРН розглядають виведення солдатів Бундесверу з Малі

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт та її малійський колега полковник Садіо Камара провели телефонну розмову, під час якої представниця ФРН висловила побоювання щодо подальшого перебування німецьких військовослужбовців на території Малі, повідомляє ТАСС.

"Без чіткого шляху до демократично легітимного уряду я не бачу підстав для подальшого перебування німецьких солдатів у Малі" , - наводить слова Ламбрехт агентство DPA.

При цьому вона знову вказала на необхідність якнайшвидшого проведення виборів у країні, а "не через 4-5 років". Глава Міноборони ФРН також наголосила, що безпека німецьких солдатів має бути беззастережно гарантована.

"З малійської сторони не повинно бути жодних обмежень. Використання наших розвідувальних безпілотників, наприклад, має бути можливим у будь-який час, на постійній основі та відповідно до вимог наказу" , - підсумувала вона.

Крім того, Ламбрехт зауважила, що незабаром планує знову обмінятися думками з міністром оборони Малі щодо поточної ситуації у країні. До того часу вона очікує "надійних зобов'язань від уряду Малі".

Німецькі військовослужбовці залучені у двох місіях у Малі. Перша – інструкторська EUTM, друга – багатопрофільна комплексна місія ООН зі стабілізації в Малі (MINUSMA). Чисельність німецьких військових, що в EUTM, становить близько 330 осіб. В операції MINUSMA залучено близько 1,1 тис. солдатів Бундесверу. Рішення щодо продовження участі контингенту ФРН у Малі має бути ухвалене Бундестагом у травні.