Байден і Джонсон обговорили російську загрозу та санкції

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову. Лідери обговорили загрозу вторгнення Россі в Україну і домовилися про санкції проти РФ, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Про це поінформували пресслужба Білого дому і пресслужба прем'єр-міністра Великобританії.

У Білому домі відзначили, Байден і Джонсон підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Вони обговорили свої нещодавні дипломатичні контакти з Україною та Росією та розглянули поточні дипломатичні зусилля щодо стримування РФ.

"Вони обговорили зусилля по зміцненню оборонної позиції на східному фланзі НАТО і підкреслили постійну тісну координацію між союзниками та партнерами, в тому числі готовність накласти серйозні наслідки на Росію, якщо вона вирішить продовжити військову ескалацію" , - йдеться в заяві Білого дому.

У Джонсона відзначають, що Джонсон і Байден розповіли один одному про свої недавні дискусії з іншими світовими лідерами.

"Вони погодилися, що залишається вирішальне вікно для дипломатії та для Росії, щоб відступити від своїх погроз на адресу України" , - йдеться в повідомленні.

Лідери підкреслили, що будь-яке подальше вторгнення в Україну призведе до затяжної кризи для Росії з далекосяжним збитком як для Росії, так і для всього світу.

"Вони погодилися з тим, що західні союзники повинні зберігати єдність перед обличчям загроз з боку Росії, включаючи введення пакету санкцій у разі ескалації російської агресії. Вони також підтвердили необхідність того, щоб європейські країни зменшили свою залежність від російського газу, і цей крок більше, ніж будь-який інший, завдасть удару по стратегічних інтересах Росії" , - зазначили у Великобританії.

Нагадаємо, що нещодавно Байден говорив про Україну з Путіним. При цьому досі незрозуміло, чи буде вторгнення РФ в Україну.

Також повідомлялося, що Джонсон планує переговори з європейськими лідерами про Україну. Йтиметься про підтримку нашої країни.