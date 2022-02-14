Поліція повідомила про затримання паліїв елітного авто у Києві

У Києві оперативники затримали трьох молодих людей через підпал автомобіля у Печерському районі, повідомляє Корреспондент.

За даними відділу комунікації поліції Києва, надійшла інформація про те, що на вулиці Велика Васильківська горить автомобіль. За вказаною адресою негайно виїхала бригада ДСНС та слідчо-оперативна група поліції.

Оперативники вилучили записи з камер відеоспостереження, після вивчення яких встановили, що єдиною ймовірною причиною пожежі був підпал автомобіля.

Камери зафіксували, як двоє з них облили автомобіль легкозаймистою речовиною та підпалили, а потім зникли з місця події разом із третім спільником, який спостерігав за місцевістю. Внаслідок загоряння пошкоджено салон та моторний відсік автомобіля».

Поліцейські встановили маршрут руху зловмисників та менш ніж за добу затримали їх у Черкасах. Фігурантами виявилися мешканці Кривого Рогу. Один 2000 року народження, а також двоє неповнолітніх, 2004 та 2005 років народження.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.