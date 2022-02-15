Монастирський попередив водіїв про перевірки на дорогах

Монастирський попередив водіїв про перевірки на дорогах

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що водіям треба бути готовими до перевірок своїх транспортних засобів, повідомляє УНІАН.

"По перше, я хочу сказати, що я і моя родина залишається тут в Україні. Щодо посиленого варіанту несення служби. Йдеться про те, що буде посилено охорону об'єктів критичної інфраструктури. Буде більше поліції на вулицях, будуть більше перевіряти автомобілі. І я прошу водіїв з розумінням поставитися до цього. Але жодних обмежень конституційних прав, зокрема права на мітинги, звичайно не буде, тому що такі обмеження є лише при запровадженні воєнного стану", - заявив Монастирський в етері програми "Право на владу", коментуючи запровадження посиленого режиму несення служби поліції до 19 лютого.

За його словами, про запровадження воєнного стану в країні поки що не йдеться.

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