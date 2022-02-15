В Україні запустили смарт систему керування дорожнім рухом

На трасі Київ – Бориспіль запрацювала перша в Україні "розумна" система керування дорожнім рухом. Вона дозволяє оператору контролювати все з одного місця, повідомляє Обозреватель.

Система дозволяє оператору керувати всім із одного місця. Джерело: "Укравтодор"

Як йдеться на Facebook-сторінці "Укравтодору", зазначена платформа дозволяє інтегрувати інтелектуальні транспортні системи, а саме: поєднує дорожні технології та системи, централізує їх контрольні точки, збирає та перевіряє дані, створює розумні сценарії та аналітичні інструменти.

Система працює на трасі Київ – Бориспіль. Джерело: "Укравтодор"

"Invipo дозволяє операторам контролювати та керувати дорожніми технологіями, пристроями та системами з одного місця" , – йдеться в повідомленні.

На інформаційних табло відображається одночасно інформація про дорожні умови та обмеження, дозволена швидкість, пробки, температура та стан дорожнього покриття.