Гутерреш нагадав РФ положення Статуту ООН про загрозу державам

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш нагадав основоположний принцип міжнародного права: утримуватися від загрози територіальній цілісності держав, повідомляє Укрінформ.

«Як генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй я зобов'язаний закликати до повного дотримання Статуту ООН, основоположного принципу міжнародного права» , - заявив Гутерреш журналістам у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Гутерреш процитував документ:

«Усі члени повинні вирішувати свої міжнародні суперечки мирними засобами таким чином, щоб міжнародний мир, безпека і справедливість не піддавалися небезпеці. Усі члени повинні утримуватися у своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави або будь-яким іншим способом, несумісним з цілями Організації Об'єднаних Націй».

Генсек висловив глибоке занепокоєння «збільшенням напруженості та посиленням спекуляцій з приводу потенційного воєнного конфлікту в Європі».

За його словами, необхідно зважати на «ціну людських страждань, руйнувань і шкоди європейській та глобальній безпеці».

«Ми просто не можемо допустити навіть можливості такої катастрофічної конфронтації» , - підкреслив Гутерреш.

Він зазначив, що цілковито займатиметься цим «у найближчі години і дні». А також нагадав, що в понеділок провів телефонні розмови з Дмитром Кулебою і Сергієм Лавровим. «І моє послання абсолютно ясне: альтернативи дипломатії немає, усі питання, у тому числі найскладніші, можуть і мають вирішуватися й розв’язуватися в дипломатичних рамках».

За словами Гутерреша, настав час розрядити напруженість і вжити заходів з деескалації:

«Тут немає місця запальній риториці. Публічні заяви мають бути спрямовані на зниження напруженості, а не на її розпалювання».

Відмова від дипломатії на користь конфронтації – «це не переступання межі, це стрибок у прірву», додав генсек, наголосивши, що вся команда ООН залишається працювати в Україні.