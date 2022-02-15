На заході України відбувається бум на оренду нерухомості

Можливість нового нападу Російської Федерації на Україну збільшила попит на житло та офіси в західних областях України, повідомляє УНІАН.

Як йдеться у матеріалах ТСН, найчастіше орендою цікавляться жителі східних та південних областей, рідше столиці. У розмовах з рієлторами не приховують - хочуть пересидіти небезпеку можливої агресії з боку Росії. Переломними стали ці вихідні.

Нерухомістю в Івано-Франківську активно цікавляться вже два тижні жителі Східної та Південної частин України. Великі компанії шукаю офіси та житло для своїх співробітників. Нерухомістю цікавляться й зірки шоубізнесу.

"Цікавляться орендою на термін від двох до чотирьох місяців з можливістю подальшого продовження. Тих компаній, які раніше вже орендували приміщення, небагато та вони вже внесли застави" , - розповів голова обласного відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Віктор Фурдіякан.

У сусідньому Львові здавати нерухомість на такий короткий час не хочуть. За словами місцевих рієлторів, ситуація кардинально змінилася на минулих вихідних - якщо раніше цікавилися пропозиціями та цінами, то зараз люди переселяються.

При цьому в Чернівцях найчастіше запитують про таунхауси, приватні будинки та заміську нерухомість. Зайнято навіть житло, яке здають подобово. Водночас у Тернополі та Луцьку спокійніше, хоча попит на житло теж є, але найчастіше це сім'ї з дітьми.

"Останній тиждень-півтора ми бачимо збільшення динаміки ... це Харків, Київ, Дніпро" , - зазначив рієлтор з Луцька Роман Вольчинський.

Попри ажіотаж ціни на оренду нерухомості не виросли ніде, крім Львова. Місяць у двох-трьох кімнатній квартирі в середньому обійдеться від 6 до 10 тисяч гривень.