США продовжують вважати високою загрозу вторгнення Росії

Адміністрація США продовжує вважати загрозу масштабних військових дій з боку Росії як реальну, враховуючи останні пересування військ РФ біля українського кордону.﻿ Про це заявив на пресбрифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Укрінформ.

«Зараз виглядає більш реальним, ніж будь-коли раніше, що Росія може прийняти рішення піти на військові дії. Враховуючи подальше підтягування до українського кордону нових сил РФ, а також розташування російських військ навколо України, вторгнення, як ми вже говорили, може початися в будь-який момент» , - заявив речник Держдепу.

Водночас, за його словами, досі залишається незрозумілим, чи зацікавлена Москва йти дипломатичним шляхом замість застосування сили. Представник Держдепу також наголосив: якщо Росія поставила за мету розділити США із союзниками та партнерами, вона зазнає невдачі.

«У будь-якому разі ми більш об’єднані у протистоянні загрозам та агресії Росії» ,- підкреслив Прайс.

Він також зауважив, що США та інші країни активізують спільні зусилля, аби стримати РФ та притягти її до відповідальності в разі агресії. У цьому контексті США прагнуть домогтися деескалації дипломатичними зусиллями, та закликав Росію діяти тим самим шляхом.

«Незалежно від того, що станеться далі, ми рішуче підтримуємо суверенітет України, територіальну цілісність України і надалі надаватимемо допомогу народу України» , - наголосив Прайс.

Він додав, що США продовжать тісну координацію з Україною, а також із союзниками та партнерами.