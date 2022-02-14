Рєзніков розповів про військову обстановку навколо України

На жодній ділянці поблизу кордону України Росія не створила наступального ударного угрупування. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«Станом на сьогодні, 14 лютого 2022 року, у жодному місці, я про це відповідально заявляю, користуючись даними українського розвідувального товариства і даними, які отримуємо від партнерів, не створено наступального ударного угрупування» , - наголосив міністр в етері каналу 1+1.

За його словами, навіть якщо у Кремлі все ж таки ухвалять рішення щодо повномасштабного вторгнення в Україну, російській армії буде потрібен час для формування ударного наступального угрупування.

Олексій Резніков також домовився з білоруським колегою Віктором Хреніним про взаємодію на рівні аташе з військових питань - 15 та 19 лютого представник України відвідає навчання в сусідній країні.

«Генерал Хренін запевнив мене, що жодних агресивних дій з боку РБ вони не хочуть і не будуть робити, це оборонні навчання. Він запевнив мене, що ЗС РФ у них перебувають тимчасово під час навчань... що це тимчасовий момент проведення навчань, які в них були сплановані» , - розповів Резніков в етері «Свобода слова» на ICTV.

За словами очільника Міноборони України, він так само зазначив, що в навчань «Заметіль-2022» - суто оборонний характер і жодних агресивних дій і планів проти РБ Україна не має. Крім того, він запевнив білоруського колегу, що всі питання щодо ситуації в ОРДЛО Україна буде вирішувати виключно політико-дипломатичним шляхом.

Міністри двох країн домовились продовжити діалог та у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій негайно комунікувати на рівні аташе, міністерств оборони та закордонних справ.

Резніков також повідомив, що обговорив перспективу майбутньої зустрічі з міністром оборони ФРН Крістіне Ламбрехт.

«Ми домовились про майбутню зустріч» , - повідомив глава міноборони.

За словами міністра, він поділився з Ламбрехт своїми міркуваннями щодо можливої підтримки з боку уряду Німеччини.