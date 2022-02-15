Канада вперше застосує закон про НС для боротьби з COVID-протестами

Вперше в історії Канади в країні застосують Закон про надзвичайні ситуації – він надасть федеральному уряду додаткові повноваження для боротьби з тривалими COVID-протестами, повідомляє Українська правда.

Як йдеться у матеріалах CBC, з посиланням на прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, безпрецедентне застосування Закону про надзвичайні ситуації дає поліції більше інструментів для відновлення порядку у місцях, де публічні збори є незаконними та небезпечними діями, такими як блокада та окупація.

Зазначається, що заходи будуть географічно націлені, "розумні та пропорційні загрозам, для усунення яких вони призначені".

Уряд також виділяє та охороняє критичні зони, такі як прикордонні переходи та аеропорти. За словами Трюдо, застосування закону також дозволить уряду забезпечити надання основних послуг, таких як буксирування вантажівок.