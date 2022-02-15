Канада надасть Україні летальну зброю та кредит

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що уряд ухвалив рішення видати Україні кредит і поставити летальне озброєння на суму 7,8 мільйона канадських доларів (приблизно 6,1 мільйона доларів США) на тлі загрози вторгнення РФ, повідомляє Новое время.

Глава уряду зазначив, що кредит буде надано на суму до 500 мільйонів канадських доларів (приблизно $392,8 млн), пишуть канадські ЗМІ.

"За підсумками переговорів із українськими партнерами та з урахуванням загострення ситуації я схвалив виділення Україні летальної зброї та боєприпасів на суму 7,8 млн доларів" , - заявив Трюдо.

Прем'єр-міністр зазначив, що "важливо знати, що Канада продовжить підтримувати Україну, її незалежність, цілісність, суверенітет та право на самооборону".

Напередодні Міністерство оборони Канади повідомило, що частина військових інструкторів тимчасово покинуть Україну та переведуть до іншої країни.

Командування збройних сил відмовилося надати інформацію щодо кількості канадських військових та подальше місце їхньої дислокації.

Також Канада вирішила тимчасово перенести своє посольство з Києва до Львова.