Арахамія назвав джерела грошей для підвищення виплат військовим
Гроші на підвищення виплат військовослужбовцям мають намір виділити із різних джерел. Одним із них стане програма "Велике будівництво". Про це журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Обозреватель.
Другим джерелом стане підвищення ренти для газовидобувних компаній.
Політик зазначив, що за грудень 2021 року зазначені підприємства вивели 6 мільярдів доларів з України – тобто половину від усіх виведених коштів.
За його словами, відповідний законопроєкт збільшує ренту вдвічі, якщо ринкова вартість газу перевищує 400 доларів. Арахамія наголосив, що це є "податком на розкіш".
Нагадаємо, що з 1 березня 2022 року виплати українським військовим підвищать на 30%. Указ було підписано президентом Володимиром Зеленським. Також підвищення торкнеться військовослужбовців Держприкордонслужби та Національної гвардії – на 20%.