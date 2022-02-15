Арахамія назвав джерела грошей для підвищення виплат військовим

Гроші на підвищення виплат військовослужбовцям мають намір виділити із різних джерел. Одним із них стане програма "Велике будівництво".﻿ Про це журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Обозреватель.

Другим джерелом стане підвищення ренти для газовидобувних компаній.

Політик зазначив, що за грудень 2021 року зазначені підприємства вивели 6 мільярдів доларів з України – тобто половину від усіх виведених коштів.

За його словами, відповідний законопроєкт збільшує ренту вдвічі, якщо ринкова вартість газу перевищує 400 доларів. Арахамія наголосив, що це є "податком на розкіш".

Нагадаємо, що з 1 березня 2022 року виплати українським військовим підвищать на 30%. Указ було підписано президентом Володимиром Зеленським. Також підвищення торкнеться військовослужбовців Держприкордонслужби та Національної гвардії – на 20%.