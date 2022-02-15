Трухін був на засіданні фракції "СН" за участю Зеленського

Нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін був на засіданні фракції за участю президента. Питання виключення нардепів з фракції, які замішані у корупційних скандалах, може бути розглянуто на наступному "плановому засіданні "Слуги народу", повідомляє Лівий берег.

"Трухін був на засіданні фракції (під головуванням президента). Але питання по ньому (щодо скандального відео ДТП) не задавали. Хоча депутати реагували на нього по-різному. Одиниці з ним говорили" , - розповів виданню один з нардепів фракції "СН".

Співрозмовники також стверджують, що "наразі всі (депутати) обговорюють нове відео Трухіна (де нардеп називає відео з місця ДТП фейком)".

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що питання виключення нардепів "сьогодні (14 лютого - ред.) не розглядалося. Була ж інша адженда (безпекова)".

З його слів, питання щодо виключення нардепів (Трухіна та Кузьміних) може бути розглянуто на наступному "плановому засіданні".