Глави МЗС країн Балтії готуються до візиту в Україну

Міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії готуються відвідати країну. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Як повідомляє Delfi, за словами Ландсбергіса, глави дипломатії країн Балтії стривожені можливим вторгненням РФ і домовилися про поїздку в Україну. Візит очікується найближчими днями.

"Попередньо ми домовилися з нашими колегами з країн Балтії, і поки підтверджується наш можливий візит найближчим часом" , - сказав Ландсбергіс.

Він також зазначив, що приєднання до такого візиту інших міністрів країн Євросоюзу і НАТО стало б "дуже важливим сигналом". Такий, свого роду, "політичний щит" дав би можливість виграти час і відстрочити напад Росії.

Раніше країни Балтії підтримали Україну. Вони відправили в Білорусь запит про навчання, які проводяться разом з РФ.