Кабмін вніс законопроєкт щодо збільшення ренти на газ

Кабінет Міністрів зареєстрував свій законопроєкт, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу, прив'язавши рентну плату за видобуток природного газу до ціни його реалізації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт №7038-1 передбачає запровадження ще більших рентних ставок, ніж ініціатива голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева.

При цьому метою підвищення ренти Кабмін у своєму законопроєкті вказує "сприяння розвитку ринку внутрішніх перевезень авіаційним транспортом, підвищення рівня доступності авіаційних перевезень на внутрішньому ринку та здешевлення їхньої вартості".

Так, уряд пропонує замість наявної ренти для газу, витягнутого зі старих свердловин із покладів до 5 км та покладів понад 5 км, на рівні 29% та 14%, ставки від 29% до 74% та від 14% до 59% відповідно.

Замість наявних рентних ставок для газу, витягнутого з нових свердловин із покладів до 5 км та покладів понад 5 км, на рівні 12% та 6% пропонуються ставки від 12% до 67% та від 6% до 53% відповідно.

Кабмін також дублює ініціативу розраховувати фактичну ціну реалізації природного газу за найбільшим з трьох варіантів: середня митна вартість імпортного газу, що ввозиться; середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask у Complete European Gas prices звіту Argus European Natural Gas; середня ціна реалізації (без ПДВ) за наслідками електронних біржових торгів на українських товарних біржах.

Внаслідок отримання додаткових надходжень від газодобувників КМУ пропонує до 31 грудня 2024 року знизити податок для операцій з надання послуг повітряного транспорту з внутрішнього перевезення пасажирів та багажу на додану вартість до 7%.