Держдеп закликав американців залишити Білорусь та Придністров'я

Держдепартамент США рекомендував американцям негайно покинути Білорусь та Придністров'я у зв'язку із ситуацією навколо України. Про це йдеться на сайті бюро консульських справ Сполучених Штатів, повідомляє Сьогодні.

"Не в'їжджайте в Білорусь через довільне застосування законів, ризик затримання, незвичайне і неспокійне нарощування російської військової могутності вздовж кордону Білорусі з Україною, COVID-19 і пов'язаних з цим обмежень на в'їзд" , — повідомив Держдеп.

У повідомленні відомства вказується, що громадянам США в Білорусі необхідно негайно виїхати з республіки за "комерційні чи приватні кошти".