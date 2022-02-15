У ЛДПР спростували "запалення мозку" у Жириновського

У російській партії ЛДПР заявили, що їх лідер Володимир Жириновський йде на поправку, нібито його стан стабільний.﻿ Інформацію про це розповсюдила пресслужба партії, повідомляє УНІАН.

При цьому в ЛДПР заявили про підготовку позовів "щодо спекуляцій про здоров'я" Жириновського і що припиняють співпрацю з тими, хто "напихав читачів брехнею".

"В останні дні ЛДПР зіткнулася з безпрецедентним рівем брехні в медіа. Практично кожен день ряд no name ЗМІ напихають читачів брехнею від анонімних джерел... Жоден з інсайдів не виправдався. Всі виявилися примітивними казками" , – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Жириновський продовжує керувати партією та "у курсі всіх подій".

До цього повідомлялося, що у політика діагностували "серйозні запальні процеси у головному мозку".