У ЛДПР спростували "запалення мозку" у Жириновського
У російській партії ЛДПР заявили, що їх лідер Володимир Жириновський йде на поправку, нібито його стан стабільний. Інформацію про це розповсюдила пресслужба партії, повідомляє УНІАН.
При цьому в ЛДПР заявили про підготовку позовів "щодо спекуляцій про здоров'я" Жириновського і що припиняють співпрацю з тими, хто "напихав читачів брехнею".
"В останні дні ЛДПР зіткнулася з безпрецедентним рівем брехні в медіа. Практично кожен день ряд no name ЗМІ напихають читачів брехнею від анонімних джерел... Жоден з інсайдів не виправдався. Всі виявилися примітивними казками", – йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що Жириновський продовжує керувати партією та "у курсі всіх подій".
До цього повідомлялося, що у політика діагностували "серйозні запальні процеси у головному мозку".