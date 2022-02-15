15 лютого Стрітення Господнє: прикмети та заборони
15 лютого в церковному православному календарі особлива дата - Стрітення Господнє. Велике свято символізує зустріч Сина Божого з людством, яка сталася через сорок днів після Різдва. У народі цей день здавна символізує зустріч зими з весною, називали його також Громницею, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.
Що строго заборонено робити в цей день, важливі прикмети, традиції, обряди і хто іменинник - читайте нижче.
Що символізує свято
Стрітення Господнє - одне з великих двунадесятих свят, тобто найважливіших після Великодня.
Означає воно "зустріч". У цей день немовлям Ісуса Христа принесли в Єрусалимський храм, де його зустрів старець Симеон Богоприймець. Йому було передбачено, що він не помре, поки не побачить Спасителя.
Святий пізнавши згори, що це немовля - обітований Месія, і що його мати - Свята Діва, з благоговінням і радістю прийняв в обійми. Ця подія описана в Євангелії від Луки.
Важливі традиції Стрітення
У народі день здавна називають Громницею. 15 лютого - свого роду межа між зимою і весною. Раніше вірили, що це єдиний зимовий день, в який може трапитися гроза.
Люди раніше перевіряли насіння до посіву в цей день, вираховували кількість сіна, соломи, хліба і кормів.
На кухні пеклися млинці, які символізували саме сонце, закликаючи його таким чином повертатися.
У цей день святили в церкві воду і свічки, які були покликані захистити будинок від удару блискавки. А стрітенську воду використовували в цілющих цілях.
Прикмети 15 лютого
- Випав сніг - весна буде холодною.
- Вранці сніг - урожай ранніх злакових, ввечері - пізніх, а вранці - урожай пшениці.
- Тепло, але з дахів не капає - до ранньої і сухої весни.
- Не видно сонця - до морозів.
- Холодно - скоро прийде тепло, а сонячно і тепло - до теплої весни.
Що строго заборонено в цей день
- Шити, прибирати, прати.
- Займатися важкою фізичною працею, наприклад будівництвом, ремонтом, перестановкою.
- Їхати далеко з дому, переїжджати.
- Ворожити, проводити різні магічні ритуали.
- Конфліктувати, сваритися, лаятися.
- Зловживати алкоголем.
- Класти гроші на кухонний стіл.
Також не можна виливати набрану у водоймі або просто запасену в ємності воду в раковину або унітаз. Вважається, що в цей день вода має особливу цілющу силу, таку ж, як і на Водохреща.
Іменини у цей день святкують чоловіки на ім'я Василь.