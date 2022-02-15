У Японії винайшли місяцехід з руками

Японська компанія GITAI створила телекерованого робота-місяцехода з руками, а потім провела його випробування, повідомляє Лента.Ру.

Як йдеться на офіційному сайті організації, тестування проводили на полігоні JAXA з імітацією місячного рельєфу в місті Сагаміхара, Японія. Серед головних завдань місяцехода – розвідка поверхні Місяця, видобуток корисних копалин, збирання техніки та технічне обслуговування.

Розробники заявили, що робот пройшов усі необхідні випробування за чотирма пунктами: тест на мобільність та подолання перешкод, збирання сонячних батарей, видобуток місячних ресурсів, а також підйом на пагорб.

Конструктори спорядили GITAI R1 чотирма колесами, які мають кут обертання 360 градусів, що дозволить йому їздити боком та долати піщані поверхні під нахилом до 20 градусів. Крім того, робот оснащений ліхтариком, двома руками та камерами. Управління розробки повністю віддалене, оператор може контролювати пересування та кінцівки GITAI R1 за допомогою VR-контролерів.