Глоба назвав знаки Зодіаку, для яких березень 2022 принесе зміни
Гороскоп на березень 2022 розповість про три знаки Зодіаку, для яких початок весни стане вирішальним життєвим періодом. Знаменитий астролог Павло Глоба розповів, кому більше всіх пощастить в період, коли весна змінить зиму, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.
Близнюки
Павло Глоба прогнозує, що перший місяць весни принесе "вітер змін" в життя Близнюків. Прийшов час робити висновки й закривати старі сторінки життя, і вам слід бути до цього готовим. Особливо вам пощастить в роботі й кар'єрі, де сприятливі дні будуть супроводжувати безлічі нових справ. А ось в особистому житті все буде не так гладко.
Рак
На початку весни, коли природа почне розквітати, раків чекають позитивні події. Ви зможете побалувати себе шопінгом або дорогими подарунками. У березні велика ймовірність початку нових романтичних відносин. Самотні представники знака зустрінуть схожу на себе людину, а у сімейних раків зміцняться узи шлюбу.
Скорпіон
Представники цього знака на початку весни зважаться на зміни. Швидше за все вийде переїхати в нове житло або купити нерухомість. У фінансах стабільності очікувати Скорпіонам не варто, але коштів на прості потреби цілком буде вистачати.