У Києві продовжують роботу посольства всіх країн ЄС
У Києві продовжують свою роботу усі посольства країн Європейського Союзу. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє Корреспондент.
Про це він написав у Twitter за підсумками зустрічі послів країн-членів ЄС із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
"Повна підтримка України в ситуації військового, економічного, психологічного тиску з боку Росії. У Києві продовжують працювати посольства всіх країн-членів ЄС", - написав Маасікас.
Також він висловив подяку Дмитру Кулебі за зустріч із послами країн-членів ЄС, що відбулася у понеділок, 14 лютого.