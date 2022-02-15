У Києві продовжують роботу посольства всіх країн ЄС

У Києві продовжують свою роботу усі посольства країн Європейського Союзу. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє Корреспондент.

Про це він написав у Twitter за підсумками зустрічі послів країн-членів ЄС із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Повна підтримка України в ситуації військового, економічного, психологічного тиску з боку Росії. У Києві продовжують працювати посольства всіх країн-членів ЄС" , - написав Маасікас.

Також він висловив подяку Дмитру Кулебі за зустріч із послами країн-членів ЄС, що відбулася у понеділок, 14 лютого.