На КПВВ з Кримом з'явилися безкоштовні автобуси

На контрольних пунктах в'їзду-виїзду Каланчак та Чонгар із понеділка, 14 лютого, почали курсувати спеціальні безоплатні автобуси, повідомляє Корреспондент.

Як інформує Держприкордонслужба, автобуси з'явилися за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Автобуси перевозитимуть громадян від КПВВ до адміністративного кордону з Кримом та назад. Перевезення будуть безкоштовними та доступними з 08:00 до 18:00 щоденно.

Послуга орієнтована на осіб з інвалідністю, людей похилого віку, вагітних жінок, громадян з дітьми та інших маломобільних груп.