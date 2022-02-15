Курс валют НБУ на 15 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 15 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 14 лютого досяг рівня 28.54 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 32:33 за 1 євро.
Курс рубля підвищився на 1 коп. до 3.74 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів досяг рівня 38.62 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до 30.85 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 7.12 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.535 500
|EUR
|Євро
|32.326 400
|RUB
|Рубль
|0.373 710
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.621 400
|CHF
|Швейцарський франк
|30.847 500
|PLN
|Польський злотий
|7.120 700