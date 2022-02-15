Курс валют НБУ на 15 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 15 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 14 лютого досяг рівня 28.54 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 32:33 за 1 євро.

Курс рубля підвищився на 1 коп. до 3.74 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 38.62 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до 30.85 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 7.12 за 1 польський злотий.