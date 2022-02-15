Коломойський: Закон про олігархів хороший, мені вигідно
Олігарх Ігор Коломойський вважає корисним закон про олігархів, повідомляє Українська правда.
На запитання журналіста, чи Коломойському не страшний цей закон, він відповів, що "з погляду мінусів – взагалі жодних проблем".
"Як мені пояснили адвокати, мені це вигідно, це мене влаштовує. Це хороший закон. Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході", – розповів Коломойский.
"Коли ти чесна людина, тебе все одно питають, а "откуда дровішки"? А тепер ось у мене електронна декларація, ось закон про олігархів, ось я її здав, ось мене поки що не посадили, ось довідка, що жодних кримінальних справ щодо цього закону", – додає олігарх.
За його словами, якщо чесно виконати норми закону про олігархів, то це гарантує незастосування санкцій від РНБО або остутсвії будь-яких кримінальних проваджень.
"Так, я в реєстрі олігархів. Але держава визнала, що все, що я маю, нажито чесною непосильною працею", – відзначив Коломойський.