Уряд затвердив план заходів до Дня єднання

Уряд України затвердив план заходів у рамках святкування Дня єднання, встановленого указом президента Зеленського, повідомляє Дзеркало тижня.

Як інформує Урядовий портал, прем'єр-міністр Денис Шмигаль окремо зазначив, що з ініціативи президента виплати військовослужбовцям ЗСУ будуть підвищені на 30% вже з 1 березня, а до 20% з початку 2022 року зросте грошове забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби та Нацгвардії (з урахуванням вже прийнятого рішення про підвищення на 10%). % з першого лютого).

Це підвищення виплат також щодо заходів, які уряд схвалив на виконання указу президента від 14 лютого №53/2022 "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства".

"День єднання має консолідувати українців перед загрозою та інформаційним тиском. Уряд продемонстрував свою згуртованість, оперативно напрацювавши план заходів, у якому, зокрема, передбачається підвищення виплат для наших військовослужбовців. Ми очікуємо на таку саму консолідацію від органів місцевого самоврядування та всього суспільства, адже саме єднання - незламна сила України" , - заявив прем'єр.

Також план заходів передбачає: