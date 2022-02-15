На Запоріжжі за добу розгорнули пункт управління тероборони

У Запорізькій області протягом 24 годин розгорнули центр підготовки військовослужбовців.﻿ Про це заявив голова ОДА Олександр Старух під час виїзної робочої наради разом зі штабом територіальної оборони, повідомляє Укрінформ.

"У Запорізькій області створена бригада територіальної оборони у складі шести батальйонів. Мета тероборони - забезпечити тили нашої армії, спокій, правопорядок. Це умовний місток між громадськістю й армією" , - сказав Старух.

За його словами, бригада тероборони сформована на 75%. Вона складається з професійних військових, громадян, які укладають контракт, і добровольчих формувань.

Фото: ukrinform.com

"Не треба панікувати. Будь-яка паніка - це подарунок ворогам. Ситуація в Україні контрольована і прогнозована. Розроблений алгоритм дій на різні випадки. Війна - насамперед гібридна, вороги намагаються контролювати мозок людей. Тож треба зберегти спокій… Наша армія озброєна і знаходиться у кращій формі, ніж будь-коли" , - наголосив очільник ОДА.

Разом із правоохоронцями та військовими він ознайомився з роботою центру підготовки військовослужбовців, який було розгорнуто за 24 години.

"За добу ми розгорнули пункт управління, з якого керівник має змогу управляти підрозділами. Тут є все необхідне, у тому числі лазня й польова кухня. Такий центр може бути розгорнутий на будь-якій місцевості. На його базі відпрацьовується здатність управління підрозділами, тактичні дії, аналізуються всі недоліки, аби їх не допускати під час виконання вже бойового завдання" , - прокоментував командир військової частини 3029 НГУ підполковник Сергій Сердюк.

Фото: ukrinform.com

Також керівництво області ознайомилося з діяльністю центру підготовки військової частини 3029 НГУ. Саме тут військові проходять як одиночну підготовку, так і у складі взводів. Тут розташовані пости КПП, тактичне містечко, окопи для БТР, локація для вогневої підготовки.

Під час візиту керівництва області у тактичному містечку підготовку зі стрільби проходив підрозділ розвідки.

Старух також взяв у руки зброю та показав, що вміє стріляти зі снайперської гвинтівки, кулемета ПКМ та автомата АК.

Очікується, що вже сьогодні депутати Запорізької обласної ради зберуться на сесію, де мають схвалити програму фінансової підтримки тероборони. За попередніми оцінками, на організацію та підтримку тероборони мають виділити 30 млн гривень