Лікарі розповіли, чому після Омікрону краще відмовитися від кави

Коронавірус знижує рівень АТФ-аденозинтрифосфорної кислоти, яка відіграє важливу роль в обміні енергії й речовин в організмі, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Один з постковідних симптомів Омікрона - сонливість і зниження працездатності. Люди намагаються підбадьориться кавою, але її краще не пити, якщо ви перехворіли Омікроном.

Кофеїн призводить до зневоднення і, як наслідок, до підвищення згортання крові. Він також знижує в крові рівень калію, що негативно впливає на роботу серця і серцево-судинної системи.

Експерти радять замінити каву неміцним зеленим або білим чаєм.