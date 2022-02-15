В Україні почали масово торгувати "тривожними валізами"

Знайти та купити "тривожні валізи" можна на сайтах безкоштовних оголошень, повідомляє Сьогодні.

За останні кілька днів в Україні зросла кількість пропозицій щодо продажу так званих "тривожних сумок". Це пов'язано із загрозою вторгнення РФ на територію України.

"Сьогодні як ніколи актуальна "тривожна валізка" , — з таких слів починають свої оголошення багато продавців.

Свій товар на сайтах безкоштовних оголошень вони пропонують за цінами, що стартують з 500 грн. За одну із найукомплектованіших "валіз", у тому числі й газовим пальником та необхідними для виживання інструментами, продавець запросив 4900 грн. Примітно, що більшість оголошень про продаж з'явилися за останні 2-3 дні.

"Купивши таку "валізу" людина не "закриє" в ній свої страхи. Але в когось, можливо, знизиться почуття тривоги" , — каже кандидат психологічних наук, соціальний психолог Ольга Плетка.

За її словами, наявність такої валізки здатна дати відчуття тимчасової захищеності. До цього вона додає, що тим, хто все ж вирішив придбати набір, радить вибирати такий, де продуктів і води — як мінімум на три доби.

Набір речей на випадок надзвичайної ситуації