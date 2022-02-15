В Україні почали масово торгувати "тривожними валізами"
Знайти та купити "тривожні валізи" можна на сайтах безкоштовних оголошень, повідомляє Сьогодні.
За останні кілька днів в Україні зросла кількість пропозицій щодо продажу так званих "тривожних сумок". Це пов'язано із загрозою вторгнення РФ на територію України.
"Сьогодні як ніколи актуальна "тривожна валізка", — з таких слів починають свої оголошення багато продавців.
Свій товар на сайтах безкоштовних оголошень вони пропонують за цінами, що стартують з 500 грн. За одну із найукомплектованіших "валіз", у тому числі й газовим пальником та необхідними для виживання інструментами, продавець запросив 4900 грн. Примітно, що більшість оголошень про продаж з'явилися за останні 2-3 дні.
"Купивши таку "валізу" людина не "закриє" в ній свої страхи. Але в когось, можливо, знизиться почуття тривоги", — каже кандидат психологічних наук, соціальний психолог Ольга Плетка.
За її словами, наявність такої валізки здатна дати відчуття тимчасової захищеності. До цього вона додає, що тим, хто все ж вирішив придбати набір, радить вибирати такий, де продуктів і води — як мінімум на три доби.
Набір речей на випадок надзвичайної ситуації
- Оригінали всіх важливих документів (паспорт, свідоцтва про народження дітей, автомобільні права, пенсійне посвідчення, правоустановчі документи на нерухомість тощо) зберіть заздалегідь і запакуйте у водонепроникне паковання. Документи упакувати потрібно так, щоб їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких.
- Копії документів, які зазначені вище.
- Банківські картки та невеликий запас готівки.
- Дублікати ключів від будинку та авто.
- Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку і місце зустрічі.
- Пристрої зв’язку, які надають доступ до інформації.
- Ліхтарик із запасними батарейками для нього.
- Компас і годинник. Краще водонепроникні.
- Ніж складний універсальний. Також не варто забувати про сірники або запальничку.
- Сигнальні засоби (свисток).
- Рулон широкого скотчу.
- Шнур синтетичний (діаметр – 4-5 мм, довжина – 20 м).
- Блокнот і олівець.
- Нитки та голки.
- Аптечка першої необхідності (бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні засоби, ліки проти алергії, діареї, кишкової інфекції, очні краплі та антибіотики в порошках).
- Одяг (спідня білизна, шкарпетки, запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик та зручне взуття за сезоном).
- Гігієнічні засоби (зубна щітка і паста, шматок мила, рушник, туалетний папір, кілька паковань сухих серветок, вологі серветки). Жінкам – засоби особистої гігієни.
- Приладдя для дітей.
- Посуд (казанок, фляга, ложка, чашка, розкладний стаканчик).
- Запас їжі на декілька днів (все, що можна їсти без приготування і що займає мало місця, довго зберігається). Питна вода на перший час.