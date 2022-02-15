Український біатлоніст на Олімпіаді відзначився шляхетним вчинком

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний, який 15 лютого вийде на естафету Олімпіади-2022, у переслідуванні відзначився вчинком fair play (чесної гри). Наш спортсмен випадково зламав ціпок німцю Йоханнесу Кюну, який біг поряд. Не задумавшись ні на мить, Підручний віддав свій ціпок конкурентові, а сам далі побіг з одного, повідомляє Обозреватель.

Про незвичайний інцидент у коментарі "Суспільному" розповів старший тренер чоловічої команди Юрай Санітра. Словацький фахівець ледве вийшов із карантину на Іграх.

Словацький тренер Юрай Санітра. Джерело: biathlon.com.ua

"Мені дуже сподобався вчинок Діми щодо Кюна. Він потім 200-300 метрів біг з одним ціпком [поки на трасі не подали другу].

Я потім підходив до німецької команди, щоб перепросити. Там оцінили гарний жест fair play Підручного. Вони дуже його шанують", – поділився подробицями Санітра.

Цікаво, що у підсумку Кюн фінішував 12-м, а Підручний – 13-м із відставанням від німця у 8,6 секунди. Якби не випадок із палицею, українець міг би випередити Йоханнеса та покращити своє олімпійське досягнення: у "персьюті" він вище 13-го місця не піднімався.