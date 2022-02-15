Північна Ірландія скасовує карантин

Північна Ірландія скасовує карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. При цьому, обмеження на коронавірус більше не будуть закріплені в законі країни, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Міністр охорони здоров'я Робін Суонн пояснив, що від жителів країни більше не будуть вимагати наявність масок у громадських місцях і підтверджень про вакцинацію або результатів COVID-тестів.

При цьому він закликав громадськість не поспішати діяти так, як ніби пандемія закінчилася.

"Це переводить нашу реакцію на COVID на нову фазу. Зі зменшенням загрози з боку штаму Омікрон ми можемо перейти від надзвичайної ситуації і юридичних рамок до нового підходу, при якому прийняття більш безпечних рішень є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя" , - заявив він.

Він пояснив, що тепер заходи з боротьби з коронавірусом будуть мати рекомендаційний характер.

"Потрібно завжди пам'ятати, що невиправданий ризик у зв'язку з COVID може торкнутися людей, особливо вразливих до вірусу. Тому, будь ласка, не поспішайте і не починайте поводитися так, як ніби пандемія закінчилася. Це не так" , - сказав він.

Зазначається, що цей крок може створити труднощі з введенням обмежень у разі необхідності.