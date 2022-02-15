Корейські марки вперше очолили рейтинг надійності автомобілів

Вперше в історії рейтингу JD Power найнадійнішими автомобілями стали моделі Kia. А найпроблемнішими виявилися Британські позашляховики Land Rover, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

У щорічному американському рейтингові надійності змінився лідер - вперше на вершині списку опинилася марка Kia. Щобільше – три місця в першій четвірці зайняли бренди з Південної Кореї.

Рейтинг складено на основі опитування власників автомобілів 2019 року випуску. При цьому враховувалися як дрібні дефекти, так і серйозні проблеми, що виникли за три роки експлуатації.

Рейтинг очолили марка Kia (145 скарг на сотню автомобілів), Buick (147) і Hyundai (148). Найменш надійними виявилися бренди Volvo (256), Ram (266) і Land Rover (284).

Крім того, експерти J. D. Power проаналізували історії звернень власників машин в сервіс і також склали рейтинг надійності моделей в залежності від сегмента: