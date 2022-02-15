Корейські марки вперше очолили рейтинг надійності автомобілів
Вперше в історії рейтингу JD Power найнадійнішими автомобілями стали моделі Kia. А найпроблемнішими виявилися Британські позашляховики Land Rover, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
У щорічному американському рейтингові надійності змінився лідер - вперше на вершині списку опинилася марка Kia. Щобільше – три місця в першій четвірці зайняли бренди з Південної Кореї.
Рейтинг складено на основі опитування власників автомобілів 2019 року випуску. При цьому враховувалися як дрібні дефекти, так і серйозні проблеми, що виникли за три роки експлуатації.
Рейтинг очолили марка Kia (145 скарг на сотню автомобілів), Buick (147) і Hyundai (148). Найменш надійними виявилися бренди Volvo (256), Ram (266) і Land Rover (284).
Крім того, експерти J. D. Power проаналізували історії звернень власників машин в сервіс і також склали рейтинг надійності моделей в залежності від сегмента:
- Компактний автомобіль: Toyota Corolla
- Компактний автомобіль преміум-класу: BMW 4-ї серії
- Компактний спортивний автомобіль: Mazda Miata
- Великий автомобіль: Chevrolet Impala
- Автомобіль середнього розміру: Hyundai Sonata
- Автомобіль середнього розміру преміум-класу: Lincoln MKZ
- Спортивний автомобіль середнього розміру: Ford Mustang
- Субкомпактний кросовер: Buick Encore
- Субкомпактний кросовер преміум-класу: Lexus UX
- Компактний кросовер: Buick Envision
- Компактний кросовер преміум-класу: Lexus NX
- Середньорозмірний кросовер: Hyundai Santa Fe і Kia Sorento
- Середньорозмірний кросовер преміум-класу: Lexus RX і Porsche Cayenne
- Повнорозмірний кросовер: Chevrolet Suburban
- Середньорозмірний пікап: Nissan Frontier
- Повнорозмірний пікап: Toyota Tundra
- Великий важкий пікап: Chevrolet Silverado HD
- Мінівен: Dodge Grand Caravan