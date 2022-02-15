Що очікується на валютному ринку у вівторок

Масована інтервенція Національного банку, проведена вчора з метою погасити ажіотаж, що наростає, дала перші результати: долар припинив зростання і до закриття торгів опустився на 25 копійок від пікових значень понеділка.

Однак сьогодні все може повторитися: підвищений попит на валюту нікуди не пішов, а експортери дотримуватимуться продажу доти, поки остаточно не переконаються в тому, що зростання закінчилося. Тому Національному банку, як і вчора, доведеться продовжити інтервенції із продажу доларів, заспокоюючи ринок. Усі уважно стежитимуть за новинами, у т.ч. за тим, що відбувається в сусідніх Росії та Білорусі, сподіваючись на хороші новини.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 28,44/28,53 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара у понеділок змінювалася дуже динамічно. Вранці великі оптові обмінні пункти продавали його по 28,90 гривень, а у роздрібних обмінках виставили ціну на продаж 29,00. У міру стабілізації ситуації на міжбанку цінник почали знижувати. До обіду долар подешевшав на продажу до 28,77-28,83 гривні, а о 17:00 його можна було купити по 28,60-28,62 гривні. Тобто, у порівнянні з ранковою ціною, долар подешевшав на 30 копійок, але якщо порівнювати з ціною минулої п'ятниці, то маємо зростання на 47 копійок. Сьогодні оптові обмінні пункти Києва розпочнуть продаж долара за ціною від 28,60 до 28,65 гривень. Далі все цілком і повністю залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на міжбанку. Якщо Нацбанк продовжить активно продавати валюту, то долар подешевшає.

Євро на ринку FOREX у понеділок продовжив падіння, що почалося минулої п'ятниці, і надвечір опустився до позначки 1,1281 долара. Готівковий євро вранці продавали по 32,90-33,00 гривні; на обід він подешевшав до 32,65-32,75 гривень, а до 17:00 – до 32,60-32,63 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати за 32,60-32,65 гривень. Далі все залежатиме від ситуації з готівковим доларом: євро слідуватиме строго за ним. Якщо Нацбанку вдасться зупинити зростання безготівкового долара, то й готівковий долар і готівковий євро почнуть дешевшати.

Російський рубль у понеділок спочатку впав до 78,20 руб/$ (це сталося рано-вранці), а потім виріс до 76 руб/$, оскільки в черговий раз з'явилися ознаки зниження геополітичної напруженості. Вранці вівторка він торгується в діапазоні 76,25-76,55 руб/$. Готівковий рубль у столиці вранці продавали по 3,73-3,75 гривні, але по обіді ціна знизилася на 2 копійки, до 3,71-3,73 гривень за 10 рублів. Сьогодні рубль будуть продавати по 3,68-3,72 гривні за 10 рублів.