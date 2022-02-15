Ілон Маск показав, як SpaceX ловитиме прискорювачі ракет Super Heavy

Компанія SpaceX показала 3D-анімацію, щоб продемонструвати, як база Starbase «ловитиме» готовий 70-метровий прискорювач Super Heavy, повідомляє Хайтек.

Ілон Маск, засновник компанії SpaceX, показав у Twitter комп'ютерну симуляцію, на якій видно, як надважкий прискорювач Super Heavy спускається на Землю після запуску корисного навантаження на орбіту.

Maybe something like this pic.twitter.com/PUBLdaewt8 - Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2022

Система не схожа на жодну з раніше представлених, зазначає Universe Today. Сама ракета-носій оснащена чотирма прямокутними «ребрами» нагорі. Вони розміщені як гігантського хреста поза круглого корпусу. Під час спуску з двигуном носій приземляється між двома схожими на кліщі придатками, які виступають із стартової платформи Starbase.

Нагадаємо, ввечері 10 лютого за місцевим часом у південному Техасі відбувся захід SpaceX, присвячений проекту Starbase, прогресу компанії у розробці повністю багаторазового корабля та планам на найближче майбутнє. SpaceX закінчила складання Starship - найбільшої ракети в історії космонавтики. Її зібрали перед першим орбітальним запуском. Він мав відбутися ще до кінця минулого року, проте місцевий регулятор не видав SpaceX відповідного дозволу. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) тепер має надати дозвіл до 28 лютого.