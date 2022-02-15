Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських товарів

Обсяг експорту українських товарів у 2021 році зріс на 38% - до $68 млрд. До трійки найбільших експортерів за підсумками року увійшли Китай, Польща та Туреччина. РФ опустилася з третього місця на п’яте, повідомляє Новое время.

За підсумками 2021 року експорт українських товарів до Росії зріс на 26% порівняно з попереднім роком і становив $3,4 млрд. Про це йдеться у даних Державної служби статистики.

Проте за обсягом закуплених товарів в Україні РФ опустилася з третього місця у 2020 році на п'яте. У 2020 році обсяг експорту українських товарів до Росії становив $2,7 млрд.

До топ-3 експортних партнерів України у 2021 році увійшли:

Китай - $8 млрд (зростання на 12%);

Польща - $5,2 млрд (зростання 59%);

Туреччина - $4,1 млрд (зростання 70%).

Загалом за минулий рік Україна експортувала товарів на $68 млрд — на 38% більше, ніж у 2020 році. Загальний обсяг імпорту товарів в Україну в 2021 році склав $72,8 млрд - це на 34% більше, ніж роком раніше.

Найбільшим імпортером товарів в Україну став Китай - $10,9 млрд ( зростання 31,9%), на другому місці опинилася Німеччина - $6,2 млрд (зростання на 17,7%), на третьому РФ - $6 млрд (зростання на 33,9%).