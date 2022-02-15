Територіальна оборона та індексація пенсій: повістка дня ВР

Сьогодні, 15 лютого, Верховна рада повернеться до роботи в режимі пленарних засідань після "коронавірусних" канікул. Парламентарі розпочнуть засідання традиційно о 10:00, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Зокрема, на початку, після виступів та оголошень нардепів, парламент затвердить порядок денний сьомої сесії ВР, а потім перейде безпосередньо до розгляду законопроєктів.

Так, сьогодні нардепи розглянуть законопроєкт №4668, який передбачає внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства, який має на меті визначити щорічну дату індексації пенсій - 1 березня.

Разом з тим Рада планує розглянути законопроєкт №6521 щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.

Крім цього, парламентарі сьогодні розглянуть й такі законопроєкти про:

адміністративну відповідальність громадян за порушення митних правил (№ 6051);

забезпечення прозорості місцевого самоврядування (№ 6401);

вдосконалення регулювання нотаріальної діяльності (№ 5644);

державну підтримку кінематографії в Україні (№ 6194);

внесення змін до Кримінального кодексу України для реалізації закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні (№ 5110);

зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання тютюнових виробів (№ 5719);

загальнодержавну соціальну програму Питна вода України на 2022 - 2026 роки (№ 5723);

розвиток систем накопичення енергії (№ 5436-д);

захист прав та інтересів дитини (№ 5330-1);

врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (№ 5736).

Також у Раді мають заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії ВР щодо перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці".