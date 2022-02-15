Intel Mobileye з партнерами створить та випустить автономні електробуси

Benteler EV Systems, Beep та підрозділ Intel Mobileye сьогодні оголосили про стратегічну співпрацю для розробки та створення повністю електричних автономних транспортних засобів, які планується ввести в експлуатацію у Північній Америці вже у 2024 році, повідомляє 3Dnews.

Джерело зображень: Benteler EV Systems

Співпраця, згідно з опублікованим Intel прес-релізом, сприятиме розробці та впровадженню в США повністю самоврядних електробусів із системою автономного водіння четвертого рівня (повний автопілот). Транспортні засоби відповідатимуть усім стандартам безпеки для використання на дорогах загального користування. Спеціально створений автономний автобус виробництва Benteler EV Systems спиратиметься на систему автономного водіння Mobileye Drive та перевірені технології та послуги Beep.

Benteler EV Systems відома своєю масштабованою модульною платформою для електромобілів Benteler Electric Drive System. У рамках співробітництва на неї будуть покладені обов'язки щодо створення транспортного засобу з використанням технологій Beep та Mobileye. Виробництво автономного автобуса здійснюватиметься у США.

"Автономні транспортні засоби - це рішення для громадського транспорту майбутнього, вирішення проблем мобільності, пов'язаних з урбанізацією, що росте, і шкідливими викидами в атмосферу", - сказав Марко Коллмайєр (Marco Kollmeier), керуючий директор Benteler EV Systems.

«Всі переваги від використання автономних транспортних засобів можуть бути досягнуті лише при масштабуванні. Працюючи з Beep і Benteler, Mobileye прагне масового виробництва безпілотних транспортних засобів для пересування на невеликі відстані, які забезпечать зручне, доступне та безпечне переміщення людей у Північній Америці», - сказав Йохан Юнгвірт (Johann Jungwirth), представник Mobileye.

Beep займає лідируючі позиції в США щодо впровадження автономних електричних автобусів для використання на дорогах загального користування. В рамках тестування машини компанії проїхали десятки тисяч кілометрів лише у 2021 році. У рамках співпраці з Mobileye та Benteler EV Systems компанія візьме на себе завдання зі створення командних центрів для управління автономними машинами.