Я симпатизую Зеленському, але не спілкуюся з ним – Коломойський
Олігарх Ігор Коломойський заявив, що симпатизує президенту Володимиру Зеленському, хоч і не спілкується з ним, адже таке спілкування може зашкодити обом, повідомляє Українська правда.
За його словами, його спілкування із президентом не принесе нічого доброго.
"Людина вибрала свій шлях, він президент країни, у нього є своє бачення, програма, плани. Спілкування зі мною дає лише мінус", - розповів Коломойський.
"Я йому симпатизую, мене все в принципі влаштовує. Я не можу сказати, що на 100% щасливий, але бачу дуже великі позитивні зрушення. Причому конкретні, які ти відчуваєш кожну секунду", – додає олігарх.
Як приклад позитивних змін, Коломойський навів приклад "Велике будівництво".
"От я зараз в аеропорт їду менше, ніж їхав раніше. Раніше мені треба було 40 хвилин, зараз я за 25 доїжджаю. Реально дороги будуються, нічого не скажеш. Причому вони будуються на рівні всієї країни – і державні, першої категорії, і місцеві", – заявив він.
Коломойський також прокоментував звинувачення у "відкатах" під час будівництва доріг та фінансування на них депутатів "Слуги народу".
"Це вся брехня", - стверджує олігарх.
За його словами, на будівництві та ремонті доріг можна заробити 10-15%, він дізнався про це в компанії "ПБС", що належить його соратнику Олександру Шевченку.
На запитання, чи виправдав його надії Зеленський, Коломойський відповів так:
"Не виправдав, але він намагається. Неможливо було все, що він хотів зробити, виправдати. Це були заздалегідь дуже ідеалістичні настрої. Але багато речей він робить. Причому навіть ті, яких я не очікував".