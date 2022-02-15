Я симпатизую Зеленському, але не спілкуюся з ним – Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що симпатизує президенту Володимиру Зеленському, хоч і не спілкується з ним, адже таке спілкування може зашкодити обом, повідомляє Українська правда.

За його словами, його спілкування із президентом не принесе нічого доброго.

"Людина вибрала свій шлях, він президент країни, у нього є своє бачення, програма, плани. Спілкування зі мною дає лише мінус" , - розповів Коломойський.

"Я йому симпатизую, мене все в принципі влаштовує. Я не можу сказати, що на 100% щасливий, але бачу дуже великі позитивні зрушення. Причому конкретні, які ти відчуваєш кожну секунду" , – додає олігарх.

Як приклад позитивних змін, Коломойський навів приклад "Велике будівництво".

"От я зараз в аеропорт їду менше, ніж їхав раніше. Раніше мені треба було 40 хвилин, зараз я за 25 доїжджаю. Реально дороги будуються, нічого не скажеш. Причому вони будуються на рівні всієї країни – і державні, першої категорії, і місцеві" , – заявив він.

Коломойський також прокоментував звинувачення у "відкатах" під час будівництва доріг та фінансування на них депутатів "Слуги народу".

"Це вся брехня" , - стверджує олігарх.

За його словами, на будівництві та ремонті доріг можна заробити 10-15%, він дізнався про це в компанії "ПБС", що належить його соратнику Олександру Шевченку.

На запитання, чи виправдав його надії Зеленський, Коломойський відповів так:

"Не виправдав, але він намагається. Неможливо було все, що він хотів зробити, виправдати. Це були заздалегідь дуже ідеалістичні настрої. Але багато речей він робить. Причому навіть ті, яких я не очікував".