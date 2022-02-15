НБУ продав майже $400 млн для задоволення попиту на валюту
14 лютого Національний банк України продав на валютному ринку $377 млн, щоб задовольнити попит на валюту, повідомляє Новое время.
Як розповів в інтерв'ю директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін, коли наприкінці минулого тижня почалося погіршення інформаційного середовища, валютний ринок очікувано на це відреагував.
"У п’ятницю попит на ньому превалював над пропозицією, а ми продали $50 млн. для згладжування надмірних коливань. Враховуючи, що ця хвиля новин почалася останніми днями тижня, у вихідні сталося збільшення попиту в готівковому сегменті ринку, що призвело до досить відчутного зростання курсу долара на старті торгів у понеділок. У перші години торгів цей надлишковий попит вдалося задовольнити і курс скоригувався. Протягом дня ми активно згладжували надмірні коливання на ринку та продали $377 млн, що сприяло згасанню підвищеного попиту", — розповів він.