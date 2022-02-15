НБУ продав майже $400 млн для задоволення попиту на валюту

14 лютого Національний банк України продав на валютному ринку $377 млн, щоб задовольнити попит на валюту, повідомляє Новое время.

Як розповів в інтерв'ю директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін, коли наприкінці минулого тижня почалося погіршення інформаційного середовища, валютний ринок очікувано на це відреагував.