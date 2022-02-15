Єдиний вітамін, який потрібно приймати при застуді

Єдиний вітамін, який потрібно приймати при застуді

Вітамін D - це єдиний вітамін, який варто приймати при застуді і коронавірусі, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

Про це повідомила кардіолог з 20-річним стажем Ганна Кореневич на своєму YouTube-каналі.

"Цей вітамін впливає на обмін кальцію, на стан кісток, надає протипухлинний захист. На тлі вживання вітаміну D знижується кількість серцево-судинних захворювань", - повідомила фахівець.

В якому дозуванні застосовувати вітамін D

Кардіолог пояснила, що вітамін потрібно приймати в дозі 5000 міжнародних одиниць до остаточного одужання.

"Це дозволить вийти з хворобливого стану швидше і з найменшими втратами", - резюмувала медик.

Основні симптоми нестачі/передозування вітаміну D

  • слабкість
  • втрата апетиту
  • нудота
  • запор
  • діарея
  • різкі болі в суглобах
  • головні і м'язові болі
  • лихоманка.

Чим ще корисний вітамін D

Цей вітамін сприяє м'язовому тонусу,

  • підвищує імунітет,
  • необхідний для функціонування щитовидної залози і нормального згортання крові;
  • допомагає організму відновлювати захисні оболонки, що оточують нерви; бере участь в регуляції артеріального тиску і серцебиття;
  • перешкоджає росту ракових клітин.

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