Єдиний вітамін, який потрібно приймати при застуді

Вітамін D - це єдиний вітамін, який варто приймати при застуді і коронавірусі, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

Про це повідомила кардіолог з 20-річним стажем Ганна Кореневич на своєму YouTube-каналі.

"Цей вітамін впливає на обмін кальцію, на стан кісток, надає протипухлинний захист. На тлі вживання вітаміну D знижується кількість серцево-судинних захворювань" , - повідомила фахівець.

В якому дозуванні застосовувати вітамін D

Кардіолог пояснила, що вітамін потрібно приймати в дозі 5000 міжнародних одиниць до остаточного одужання.

"Це дозволить вийти з хворобливого стану швидше і з найменшими втратами" , - резюмувала медик.

Основні симптоми нестачі/передозування вітаміну D

слабкість

втрата апетиту

нудота

запор

діарея

різкі болі в суглобах

головні і м'язові болі

лихоманка.

Чим ще корисний вітамін D

Цей вітамін сприяє м'язовому тонусу,