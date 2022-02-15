У "стелс-Омікрона" знайшли нову мутацію

Вчені виявили нову мутацію "стелс-Омікрону", вона активно поширюється в Данії. Зміна відбулася в білку, який відповідає за переміщення вірусу всередині людської клітини, а це може підвищувати швидкість його передачі від людини до людини, повідомляє "Известия".

У Данії активно поширюється новий підваріант "Омікрона" BA.2, випливає зі звіту, опублікованого вченими. Його особливість – наявність нової мутації (H78Y) у білку ORF3a.

Зараз новий варіант BA.2 припадає близько 24% всіх випадків зараження в Данії. Варіант BA.2 називають "стелс-омікрон", так як він вважається невловимим для низки ПЛР-тестів.

Науковий співробітник кафедри імунохімії Уральського федерального університету Михайло Болков пояснив, що цей білок відіграє роль у переміщенні вірусу всередину та зсередини клітини.

"Він впливає на аутофагію в клітині (здатність розбирати білки назад до амінокислот). Є такі бульбашки, хімічні цистерни, в яких руйнуються непотрібні білки. А віруси обманюють ферменти в цих бульбашках і використовують їх як контейнери для переміщення всередині клітини" , - заявив експерт.﻿

Еволюція веде до того, що краще поширюються ті версії вірусів, у яких білки ORF3a краще контактували зі своєю метою, пояснив учений. Виходить, що мутації в ORF3a посилили функцію цього білка, він став краще обманювати клітину, користуючись системою для аутофагії у власних інтересах.

Науковий співробітник Інституту біохімічної фізики РАН Олександр Кудрявцев зазначив, що ключовий фактор у швидшому поширенні "Омікрону" інший.

"Омікрон" дуже небезпечний тим, що він має дуже багато мутацій в області RBD (рецептор-зв'язуючий домен, який відповідає за зв'язування вірусу з клітиною) і це дозволяє йому вислизати від антитіл на попередні штами, у тому числі від антитіл на вакцини, де використовується антиген з інших штамів. До того ж швидкість появи нових мутацій в області RBD у "Омікрону" вища, ніж у попередніх штамів, - це його основна небезпека" , - зазначив Кудрявцев.

Нова мутація якщо і підвищуватиме швидкість поширення "стелс-Омікрона", то не так значно, упевнені фахівці.

Проте функціональне значення цього вірусного гена до кінця не розкрито, розповів вчений генетик Дмитро Прусс. Він додав, що панікувати через мутацію "стелс-Омікрона" передчасно.

"Мутація, що розповсюджується в Данії, ледве обганяє батьківський штам BA.2, і це може бути пов'язане з випадковістю, а не з біологічною пристосованістю" , - зазначив він.

На його думку, нова мутація не вплине на перебіг хвороби - вона проходитиме так само, як і при зараженні звичайним "Омікроном".

У світі перший зразок BA.2 було виявлено 17 листопада 2021 року у ПАР. Наразі цей підваріант офіційно виявлено приблизно у 60 країнах світу.

Нове дослідження данських учених показало, що підваріант "Омікрону" BA.2 не тільки більш заразний, ніж вихідний штам BA.1, але і може краще заражати вакцинованих.