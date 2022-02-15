Три авіакомпанії повністю відновили продаж квитків

Українське небо залишається відкритим, а аеропорт "Бориспіль" та решта міжнародних аеропортів країни працюють у штатному режимі, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубрєвський.

Директор аеропорту повідомив, що авіакомпанії SkyUp, МАУ та Wizz Air до вечора понеділка, 14 лютого, повністю відновили продаж квитків.

Нагадаємо, раніше на тлі заяв про можливе повномасштабне вторгнення Росії 16 лютого лізингодавці почали вимагати від українських авіаперевізників якнайшвидшого повернення літаків на територію ЄС. Авіасполучення з Україною опинилося під питанням через загрозу російського вторгнення.