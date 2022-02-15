Коломойський: нехай краще Зеленський піде на другий термін

На думку Коломойського, якщо Зеленський оголосить, що не знову балотуватиметься в президенти, то "від нього всі розбіжаться", повідомляє Українська правда.

Але сам олігарх не знає, чи Зеленський піде на другий термін.

"А зараз ніхто не відповість на це питання, крім нього. І він зараз не відповість на нього на 100% - якщо він зараз скаже, що не йде, то всі розбіжуться вже сьогодні" , - заявив він.

"І як керувати країною? Керованість же впаде. Як він може зараз це сказати? Він відповідальна людина. Ну і потім, він не все виконав ще. Слухайте, нехай краще піде" , – додає Коломойський.

На запитання, чи він підтримує переобрання Зеленського, Коломойський відповів так:

"Звичайно. А кому замість нього? А хто, якщо не він? Петьку назад?"

Олігарх не вірить в електоральний успіх Разумкова та назвав його зрадником.

"Якщо ти вирішив піти проти, то встань, скажи і йди сам. Не ганьбись. А то ти там ходиш, комусь щось говориш, дзвониш. Навіщо?"

Ось його тато (екснардеп та радник президента Олександр Разумков, - ред.), я пам'ятаю, принципова людина була. Встав свого часу і сказав Кучмі: "У труні я це бачив". І пішов. Коли з Табачником він якось зачепився. Я все це чудово пам'ятаю" , – заявив Коломойський.

Журналіст спитав його, чи може в останній момент з'явиться якийсь новий та серйозний кандидат, як Зеленський?