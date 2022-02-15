Жінки назвали найкращі автомобілі року

Журі конкурсу "Жіночий автомобіль року" (Women's World Car of the Year) опублікувало список претендентів на перше місце у конкурсі 2022 року. Відбором займалася команда журі із 56 жінок-журналістів із 40 країн, які протестували 65 нових моделей, повідомляє Газета.ru.

Кожен із претендентів на перемогу, відзначають організатори конкурсу, повинен виділятися безліччю якостей, серед яких задоволення від водіння, рівень комфорту та технологій, дизайн, енергоефективність, турбота про навколишнє середовище та співвідношення ціна/якість.

У номінації "Міський автомобіль" титул дістався Peugeot 308, звання "Сімейного кросовера" присудили Kia Sportage. Електрифікований Jeep Wrangler 4xe переміг у категорії повнопривідних автомобілів та пікапів. Відразу три електрокари здобули перемогу в інших категоріях: кросовер Ford Mustang Mach-E виграв у номінації «Великий автомобіль», BMW iX — у номінації «Великий SUV», а найвищою моделлю був визнаний електроседан Audi e-Tron GT. Ці моделі поборються за головну нагороду.

Премію Women's World Car of the Year було засновано у 2009 році. Цього року переможця оголосять вдвічі — це станеться 8 березня.