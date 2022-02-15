Ставки за кредитами на житло знизились

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в грудні 2021 року становила 16,1% на первинному ринку і 13,6% – на вторинному. За рік ставки знизилися на 0,8 в. п. та на 0,4 в. п. відповідно, попри те, що в листопаді-грудні спостерігалося незначне їх зростання, повідомляє Finance.ua.

Як свідчать дані НБУ, середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у 2021 році становив 893 тис. грн, вторинної – 809 тис. грн.

«Банки України в грудні 2021 року видали 1 113 іпотечних кредитів на загальну суму 990 млн грн. Це найвищий місячний показник за період опитування банків — з грудня 2018 року. Загалом за 2021 рік банки видали 10,8 тисячі іпотечних кредитів на загальну суму 8,9 млрд грн», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: НБУ

У порівнянні з 2020 роком нове іпотечне кредитування торік майже подвоїлося за кількістю договорів та зросло у 2,4 раза в грошовому вимірі.

Банки переважно кредитують купівлю житла на вторинному ринку нерухомості: частка укладених іпотечних договорів у цьому сегменті становила близько 90% від усіх нових іпотечних кредитів у 2021. Минулого року зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у 2020 році він становив близько 663 тис. грн, то у 2021 році – 819 тис. грн.

Де видано найбільше іпотечних кредитів у 2021 році:

в Києві – 2,8 тис. договорів на загальну суму 3,1 млрд грн (35% від загального обсягу);

далі за цим показником розташувалися Київська область — 1,6 тис. договорів на 1,7 млрд грн (19%);

Харківська — 1,1 тис. договорів на 739 млн грн (8%);

Львівська — 580 договорів на 488 млн грн (6%);

Дніпропетровська — 626 договорів на 407 млн грн (5%).

Інфографіка: НБУ