Громадян Індії закликають виїхати з України
Посольство Індії в Україні звернулося до громадян цієї країни з рекомендацією виїхати, повідомляє УНІАН.
"Через невизначеність поточної ситуації в Україні громадяни Індії в Україні, особливо студенти, перебування яких не є обов'язковим, можуть розглянути можливість тимчасового від'їзду", - йдеться в повідомленні диппредставництва.
Громадянам Індії також рекомендували уникати будь-яких несуттєвих поїздок до України та всередині неї.
"Громадянам Індії пропонується інформувати посольство про статус їхньої присутності в Україні, щоб посольство могло зв'язатися з ними у разі потреби. Посольство продовжує нормально функціонувати, надаючи усі послуги громадянам Індії в Україні", - зауважили в посольстві.