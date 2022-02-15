Громадян Індії закликають виїхати з України

Посольство Індії в Україні звернулося до громадян цієї країни з рекомендацією виїхати, повідомляє УНІАН.

"Через невизначеність поточної ситуації в Україні громадяни Індії в Україні, особливо студенти, перебування яких не є обов'язковим, можуть розглянути можливість тимчасового від'їзду" , - йдеться в повідомленні диппредставництва.

Громадянам Індії також рекомендували уникати будь-яких несуттєвих поїздок до України та всередині неї.