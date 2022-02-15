Громадян Індії закликають виїхати з України

Громадян Індії закликають виїхати з України

Посольство Індії в Україні звернулося до громадян цієї країни з рекомендацією виїхати, повідомляє УНІАН.

"Через невизначеність поточної ситуації в Україні громадяни Індії в Україні, особливо студенти, перебування яких не є обов'язковим, можуть розглянути можливість тимчасового від'їзду", - йдеться в повідомленні диппредставництва.

Громадянам Індії також рекомендували уникати будь-яких несуттєвих поїздок до України та всередині неї.

"Громадянам Індії пропонується інформувати посольство про статус їхньої присутності в Україні, щоб посольство могло зв'язатися з ними у разі потреби. Посольство продовжує нормально функціонувати, надаючи усі послуги громадянам Індії в Україні", - зауважили в посольстві.
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