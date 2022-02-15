Шість станцій метро Києва почнуть працювати по-новому

У вечірні та ранкові години вестибюлі шести станцій Київського метрополітену працюватимуть в автоматизованому режимі. Про це йдеться у повідомленні перевізника у Facebook.

З 16-го лютого вранці до 08:00 і у вечірні з 20:00 вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі.

Зокрема, така схема роботи передбачена для наступних станцій: "Житомирська" (вест. №1), "Нивки" (вест. №2), "Почайна" (вест. №2), "Іподром" (вест. №1), "Харківська" (вест. № 1) та "Бориспільська" (вест. №2).

Для придбання разових qr-квитків або поповнення транспортних карток працюють термінали "Київ Цифрової".

Оплатити проїзд також можна за допомогою додатка "Київ цифровий" та безконтактної банківської карти безпосередньо на турнікетах.