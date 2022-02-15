Українських водіїв ретельніше перевірятимуть на дорогах через загрозу вторгнення

Поліція буде у посиленому режимі перевіряти українських водіїв через загрозу вторгнення. У МВС вже прокоментували посилений режим роботи поліції, повідомляє Новое время.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів про те, як діятиме поліція під час посиленого режиму роботи до 19 лютого через загрозу вторгнення РФ.

В ефірі ток-шоу Право на владу він закликав водіїв бути готовими до частих перевірок автомобілів, але запевнив, що поліція не порушуватиме конституційних прав громадян.

"Йдеться про те, що буде посилено охорону об'єктів критичної інфраструктури. Буде більше поліції на вулицях, більше перевірятимуть автомобілі. І я прошу водіїв із розумінням поставитися до цього. Але жодних обмежень конституційних прав, зокрема, права на мітинги, звичайно не буде, тому що такі обмеження є тільки при введенні воєнного стану" , — заявив Монастирський.

Нацполіція до 19 лютого переходить на посилений режим несення служби на тлі загрози вторгнення Росії. У цей період на вулиці буде більше патрулів, створять додаткові ситуаційні центри для цілодобового моніторингу ситуації в країні, а об'єкти критичної інфраструктури, органи держвлади та місцевого самоврядування візьмуть під охорону.