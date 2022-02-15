Коболєв присвоїв премію всієї команди

Ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв отримав премію "за перемогу над російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі" у розмірі 599,6 млн грн. Хоча сума значно перевищувала граничний показник винагороди, визначений владою йому як керівнику компанії. Більшість премії призначалася для всієї команди, повідомляє Обозреватель.

Першу частину премії (261 млн грн) Коболєв отримав ще у 2018 році. Другу частину автоматично, тобто без участі нового керівництва, отримав у 2021-му після дострокового припинення повноважень як голови правління, заявили у пресслужбі "Нафтогазу".

"Коболєв отримав більшу частину премії, яка призначалася для всієї команди, що працювала над Стокгольмським арбітражем, незважаючи на те, що він навіть не керував цим напрямком. При цьому Коболєв гарантував тільки собі виплату другої частини премії через механізм безвідкличної банківської гарантії в той час, коли він, через очевидне прагнення зберегти свою посаду, не виплачував премію іншим співробітникам компанії, які безпосередньо займалися Стокгольмським арбітражем і забезпечили отримання компанією $5 млрд від "Газпрому" за рішенням арбітражу" , – йдеться у повідомленні компанії.

Справедливість нарахування премії колишньому голові правління у "Нафтогазі" назвали "сумнівною", як і механізм її виплати. У держкомпанії зазначили, що твердження Андрія Коболєва, які той озвучив у інтерв'ю для Forbes Україна, що йому не повністю виплатили бонуси, вважають "завідомо неправдивими , непорядними та такими, що шкодять репутації компанії та підривають довіру до неї" .

"Нафтогаз" переміг "Газпром" на зовнішній арені, але став жертвою "совка" на рівні керівництва в особі Коболєва. НАК "Нафтогаз України" вважає твердження Коболєва свідомо хибними, непорядними та шкідливими репутації компанії та такими, що підривають довіру до неї. Компанія очікує на публічне спростування Коболєвим своєї заяви" , – зазначили в держкомпанії.

Голова "Союзу споживачів комунальних послуг" Олег Попенко у своєму Telegram написав, що це рекордна за сумою премія в Україні.

"Коболєв отримав майже 600 млн грн. Це рекорд в історії України. Ніколи таких зарплат, премій чи інших виплат не робили, тим більше – у державній компанії, яку Коболєв довів до 19 млрд грн збитків", – вказав Попенко.

Зазначимо, Коболєв обіймав посаду голови правління "Нафтогазу" у період з 26 березня 2014 року до 28 квітня 2021-го. Він також озвучував претензії до рішень уряду через звільнення. Новим головою держкомпанії став Юрій Вітренко.

Влітку Коболєв заявляв, що не отримував жодної грошової компенсації із березня 2020 року. Проте у самій компанії це заперечують.