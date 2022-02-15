Маск пожертвував на благодійність акції Tesla

Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск у 2021 році пожертвував акції компанії вартістю приблизно $5,7 млрд на благодійність, йдеться у документах, надісланих регуляторам США, повідомляє Интерфакс.

У паперах не зазначено, хто саме отримав ці 5000044 акції.

Пожертвування було зроблено у процесі серії продажів акцій Tesla. Усього Маск продав папери компанії на суму понад $16 млрд за останні два місяці 2021 року. Він також конвертував близько 22,9 млн опціонів в акції минулого року.

Глава Tesla підрахував у грудні, через кілька тижнів після пожертвування, що йому потрібно буде виплатити податки на суму понад $11 млрд за 2021 рік.

За даними видання Chronicle of Philanthropy, Маск став другим найбільшим філантропом за обсягом пожертвувань у 2021 році. На першому місці опинилися Білл і Мелінда Гейтс, які разом пожертвували близько $15 млрд.

Точний розмір пожертв на благодійність, зроблених Маском, невідомий, проте глава Tesla іноді повідомляє про це в соцмережах. У березні 2021 року він написав у твіттері, що жертвує $20 млн школам у Техасі та $10 млн на відновлення центру міста. У 2018 році він написав, що продав акції Tesla на суму понад $100 млн, зробивши пожертву на благодійність.